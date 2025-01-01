Пермяк проведёт в колонии 2,5 года за хранение наркотических средств Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае суд вынес решение по делу 35-летнего жителя краевого центра, признав его виновным в нелегальном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без намерения их сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба краевой полиции.

В конце ноября прошлого года сотрудники ДПС, патрулируя Бродовский тракт возле п. Соболи, обратили внимание на автомобиль "Шевроле Лачетти". Из машины вышли два человека, направились в лес, а затем, вернувшись, поехали в сторону выезда из города. Недалеко от д. Замараево сотрудники полиции остановили иномарку для проверки документов.

При личном досмотре пассажира было обнаружено 30 пакетиков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общим весом более 40 г.

Задержанный признался, что купил наркотики через интернет для личного использования.

Суд приговорил преступника к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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