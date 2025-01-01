Оператор очистных сооружений в Прикамье умерла от острого отравления алкоголем Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае Государственная инспекция труда завершила изучение обстоятельств инцидента в Чернушке, где скончалась сотрудница муниципального предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство».

В инспекции напомнили, что вечером 24 января 2025 года оператор очистных сооружений была найдена мёртвой в раздевалке.

Экспертиза показала, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом, подтвержденное высоким содержанием алкоголя в анализах и соответствующими патологическими изменениями. В результате расследования было установлено, что инцидент произошёл из-за токсического опьянения работницы, нарушившей требования охраны труда, правила внутреннего распорядка и инструктаж.

Созданная для расследования инцидента комиссия квалифицировала данный случай как не имеющий отношения к производству.

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