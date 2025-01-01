Суд арестовал торговый центр на улице Луначарского в Перми Власти требуют его снести Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой арбитражный суд ввёл обеспечительные меры в отношении двухэтажного здания, расположенного по ул. Луначарского, 94. Данное постановление принято 14 марта. Инициатором обеспечительных мер выступила администрация Ленинского района, которая ходатайствует о запрете собственнику объекта недвижимости Константину Субботину совершать любые действия, связанные с распоряжением указанным имуществом, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно судебному решению, заявление об обеспечении иска обосновано тем, что возможная передача прав собственности на спорный объект недвижимости может создать препятствия для исполнения судебного решения, учитывая суть рассматриваемого дела.

Напомним, в начале марта администрация Ленинского района Перми подала иск в суд против предпринимателя Константина Субботина (зарегистрирован в Удмуртии в качестве ИП). Городская администрация добивается признания двухэтажного здания по ул. Луначарского, 94а самовольной постройкой и требует его сноса. Здание находится на территории многоквартирного дома по ул. Луначарского, 94 площадью 9 тыс. кв. м, вблизи парковки ТЦ «Универсам» (ул. Борчанинова, 13) и функционирует как торговый центр, в котором размещено семь торговых точек.

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