Судебные приставы закрыли опасный шоу-ресторан в Пермском крае Заведение работало в помещении бывшего картофелехранилища Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках решением судебных органов приостановлена работа развлекательного заведения, находящегося в помещении бывшего картофелехранилища. Проверки надзорных органов выявили небезопасные условия для посетителей, об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

Визуальный осмотр обнаружил серьёзные дефекты: неудовлетворительное состояние стен, трещины в кирпичной кладке и повреждение несущих элементов. Здание также не соответствовало противопожарным нормам, что исключало его использование в качестве предприятия общепита. Учитывая потенциальную опасность для жизни людей, контролирующие органы обратились в суд с требованием о закрытии клуба.

Суд постановил немедленно закрыть шоу-ресторан, поскольку его безопасность не была подтверждена.

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов Березников и Усольского района. Владельца уведомили о начале исполнительного производства и потребовали прекратить деятельность ресторана, предупредив о последствиях игнорирования решения суда.

Однако ресторан продолжил работу, что привело к взысканию исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб. Выплата штрафа вынудила владелицу закрыть заведение.

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