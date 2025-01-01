Литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на 1 копейку В ПФО цены на топливо выше только в Нижегородской области Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 17 марта 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 58,97 руб., это на 1 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то за неделю в Прикамье они изменились следующим образом: литр АИ-92 подорожал до 56,09 руб. (+2 коп.), АИ-95 — до 60,90 руб. (+1 коп.), цена дизельного топлива подросла на 1 коп., до 71,57 руб. Цена на АИ-98 не изменилась и осталась на уровне 84,74 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 11 по 17 марта изменение цен на бензин было зафиксировано в 39 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Республике Карелия и Ивановской области (+0,4%). Снижение цен отмечено в 7 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва (-0,7%).

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