Бывшее здание полиции в Перми продаётся за 45 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

На онлайн-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже заброшенной постройки, расположенной по адресу: ул. Писарева, дом 9, в пермском микрорайоне Гайва. На публикацию обратил внимание «Рифей».

Данный объект недвижимости, занимающий площадь в 428,4 кв. метра, оценен продавцом в 45 млн рублей. В опубликованном описании отмечается, что двухэтажное нежилое здание на земельном участке размером 1241 кв. метр может быть подвергнуто реконструкции или же на его месте возможно возведение нового строения.

Здание было возведено в 1957 году и до 2016 года использовалось для нужд полицейского участка. После этого помещения были заброшены. В 2023 году региональное отделение Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае провело аукцион, в результате которого здание было продано за 7,8 млн рублей.

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