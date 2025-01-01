В Пермском крае будут перерывы в движении транспорта на автодороге Кунгур—Соликамск Ограничения будут введены утром и вечером в ближайшую пятницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края, планируется временное прекращение движения на путепроводе по ул. Юности в Чусовом (автодорога Кунгур—Соликамск).

Движение будет прекращено с 11:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00 21 марта 2025 года.

Ограничение вводится в связи с проведением строительно-монтажных работ в ходе капитального ремонта путепровода через ж/д пути.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в нынешнем году планируется отремонтировать 30 мостов и путепроводов на автодорогах Пермского края.





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