Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дмитрий Махонин официально выдвинут на второй губернаторский срок В Пермском крае объявлены праймериз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале сообщает, что намерен принять участие в праймериз «Единой России» для выдвижения своей кандидатуры на выборы губернатора. Решение об этом было принято 19 марта на заседании президиума регионального отделения партии.

Конкуренцию главе Прикамья составит бывший глава Уинского района Александр Козюков. Партийное голосование за кандидатов продлится примерно до конца мая, затем президиум примет решение и направит его на согласование в генсовет «Единой России». Кандидат от партии окончательно будет выбран на партийной конференции с учётом мнения генерального совета.

Сейчас кандидатам предстоят поездки по региону для встреч с первичными ячейками «Единой России». Как сообщает официальный телеграм-канал «Единая Россия — Прикамье», встречи стартуют 16 апреля в Чернушке; 18 апреля встреча с кандидатами на должность главы региона пройдёт в Кудымкаре, 25 апреля — в Березниках, 29 апреля — в Перми.

Выборы губернатора Пермского края состоятся в сентябре.

Как пишет в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин, его выбор идти на второй срок поддержал президент России Владимир Путин.





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