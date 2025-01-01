Президент России поддержал намерение губернатора Прикамья идти на выборы Они состоятся в сентябре Поделиться Твитнуть

В ходе встречи 10 марта с президентом России Владимиром Путиным губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил о намерении баллотироваться на новый срок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин поддержал эту инициативу.

По словам представителя Кремля, губернатор сообщил об истечении срока своих полномочий и о планах участвовать в сентябрьских выборах. Учитывая итоги предыдущей встречи с президентом, Путин выразил поддержку решению Дмитрия Махонина.

Накануне в Кремле состоялась встреча президента с губернатором Пермского края, на которой обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе. Особое внимание было уделено вопросам образования, здравоохранения, жилищного строительства и развития промышленности.

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