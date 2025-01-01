В Прикамье похоронят участника СВО Евгения Титова Мужчина погиб в начале марта в зоне боевых действий Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского муниципального округа

В зоне проведения российской спецоперации на Украине 3 марта погиб житель Прикамья Евгений Титов. Об этом сообщается на официальной странице Очёрского муниципального округа в соцсетях.

Евгений родился 21 мая 1979 года д. Кучино Чусовского района и воспитывался в многодетной семье. Он закончил Каменскую среднюю школу, а в июне 1997 года отправился на военную службу по призыву. Службу проходил механиком-водителем танков, наводчиком.

В начале 2000 годов его семья переехала в Очерский район и начала жить п. Павловский. Евгений работал животноводом в ООО «Очерское».

Когда началась СВО, он заключил контракт и отправился в зону боевых действий, где и погиб.

В администрации муниципалитета принесли соболезнования отцу, брату, всем родным и близким военнослужащего. Прощание с Евгением Титовым состоится в 21 марта в Павловском Доме Культуры (ул. Октябрьская, 5). В 11:00 начнётся прощание, в 12:00 — гражданская панихида, а в 12.30 — отпевание в церкви.

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