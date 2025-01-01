В Прикамье квадратный метр в частном доме в 2,5 раза дешевле, чем в новостройке Средняя полная стоимость дома составила в феврале 6,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цена за квадратный метр в частном доме в Прикамье в феврале оказалась в 2,5 раза ниже цены за квадратный метр в новостройке и на 20% ниже, чем в квартире на вторичном рынке. По информации «Яндекс Недвижимость», медианная стоимость «квадрата» в частных домах составила 62 тыс. руб., в новостройках — 150 тыс. руб., а во «вторичках» — 78 тыс. руб.

Средняя полная стоимость дома за год увеличилась на 18,9%, до 6,4 млн руб. Количество новых предложений выросло на 20,4%, а средняя площадь лота — на 9%.

В целом в регионах с городами-миллионерами цена на частные дома составила 10,1 млн руб., что на 13,2% выше, чем годом ранее. Медианная стоимость квадратного метра сложилась на уровне 77 тыс. руб., в новостройках — 158 тыс. руб., а в квартирах, представленных на вторичном рынке — в 114 тыс. руб.

Как писал «Новый компаньон», с 1 марта 2025 года в России разрешили использовать механизм счетов эскроу при возведении индивидуальных жилых домов. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил стабильно высокий уровень ввода ИЖС. В Пермском крае по итогам 2024 года было построено 1,7 млн кв. м жилья, и большая его часть (1,16 млн кв. м) приходится на ИЖС.

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