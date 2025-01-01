Эскроу-счета разрешено использовать при индивидуальном жилищном строительстве Механизм гарантирует безопасность сделок Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Механизм счетов эскроу, когда деньги хранятся на специальном банковском счёте до завершения строительства и регистрации прав собственности на жилое строение, с 1 марта 2025 года разрешено использовать при возведении индивидуальных жилых домов.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в последние годы в стране наблюдается стабильно высокий уровень ввода ИЖС. Так, в 2024 году было введено 62,3 млн кв. м индивидуальных площадей — этот показатель стал рекордным.

«Наша задача — поддержать людей в их желании жить в собственном доме. В первую очередь здесь важно обеспечить земельные участки необходимой инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. Кроме того, необходимо гарантировать безопасность сделок. Уверен, что такая мера повысит надёжность индивидуального жилищного строительства и доверие граждан к этому рынку», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

В Пермском крае по итогам 2024 года было построено 1,7 млн кв. м жилья, и большая часть из него — 1,16 млн кв. м — приходится на ИЖС.

Отметим, что застройщик может получить деньги только после выполнения всех обязательств. По мнению аналитиков ДОМ.РФ, введение механизма эскроу-счетов для ИЖС увеличит количество долю населения, предпочитающего возводить частные дома с привлечением профессионального девелопера.

В министерство строительства Пермского края также отмечают, что механизм делает взаимодействие заказчика и исполнения на рынке ИЖС более простым, надёжным и прозрачным.

«Законодательное регулирование особенностей использования счетов эскроу при подрядном способе строительства частных домов — важный шаг в сторону развития рынка ИЖС», — добавили в ведомстве.





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