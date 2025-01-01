Укрепление рубля спровоцировало рост бронирований туров из Пермского края Самые популярные направления - Турция и Египет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во второй половине февраля в Пермском крае трафик на сайтах туроператоров и агрегаторов увеличился на 49% по сравнению с началом месяца. Совместное исследование «Мегафона» и сервиса «Слетать.ру» показало также рост глубины продаж. Жители региона стали бронировать отдых как на летний, так и на осенний и зимний сезон.

Аналитики связывают резкий рост спроса на зарубежные туры с укреплением рубля. По данным Центробанка России, с начала года рубль укрепился почти на 15%. Так, 14 февраля был отмечен первый пик продаж, в этот день курс доллара снизился почти на 5%.

Для отдыха пермяки чаще всего выбирают Египет и Турцию — 71% от общего числа бронирований. Также популярны Таиланд (14%) и Абхазия (7%). Страну для отдыха чаще выбирают женщины (60%), они расходуют в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины. Самые активные пользователи оказались жители 35-44 лет.

В целом по России спрос заметнее всего вырос на поездки в Китай (в 4,7 раза) и Вьетнам (в 7 раз), но их доля в общем объёме продаж составляет всего по 2%. Рост количества бронирований в Египет составил 68%, Турцию — 54%, на Мальдивы — на 49%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что туроператоры продлили рейсы из Перми в Египет и Турцию. Так, чартеры в Шарм-эль-Шейх доступны до 26 января 2026 года, в Хургаду — до 6 января 2026 года, а в Анталью — до ноября 2025 года.

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