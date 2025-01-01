Следователи Прикамья проводят проверку по факту гибели учёного на курорте в Губахе Он скончался после столкновения во время катания на лыжах Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю начали проверку по факту несчастного случая, который произошёл на горнолыжном курорте в Губахе: там 19 марта погиб известный учёный Юрий Паутов. Сейчас следователи СК устанавливают обстоятельства смерти.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, днём 19 марта мужчина 1955 г.р. в результате неосторожного катания на лыжах со склона одного из горнолыжных курортов в Губахе столкнулся с женщиной. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы. Сейчас опрашиваются очевидцы и проводится проверка по факту гибели человека.

После ЧП в пресс-службе курорта сообщили, что курорт предпринял все меры помощи и оказал всё необходимое содействие сопровождающим и правоохранительным органам.

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