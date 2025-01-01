Горнолыжный курорт в Прикамье прокомментировал гибель учёного Юрия Паутова Несчастный случай произошёл в Губахе 19 марта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Представители горнолыжного комплекса «Губаха» в Пермском крае прокомментировали сайту perm.aif.ru гибель известного эколога и учёного Юрия Паутова.

Несчастный случай произошёл 19 марта на территории курорта. Юрий Паутов погиб в результате столкновения с другим человеком, находившимся на склоне.

«Действительно, сегодня на нашем курорте произошёл несчастный случай. После столкновения на склоне умер один из гостей, — сообщили в пресс-службе «Губахи». — Курорт предпринял все меры помощи и оказал всё необходимое содействие сопровождающим и правоохранительным органам. В настоящее время ждём официальных результатов судебно-медицинской экспертизы».

Известно, что Юрий Паутов проживал и работал в Республике Коми, но имел тесные связи с Пермью, в частности, завершил обучение в пермской школе. На горнолыжный курорт «Губаха» приехал с целью активного отдыха. Ему было 69 лет.

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