Жители Пермского округа пожаловались в прокуратуру на нарушения прав детей на образование Суд обязал местные власти отремонтировать дорогу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд в Пермском округе удовлетворил иск прокурора по поводу ненормативного состояния автодороги, по которой детей возят из д. Одина в школу Усть-Качки. По решению суда муниципалитет должен привести дорогу в нормативное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как пояснили в надзорном ведомстве, ранее с жалобами на состояние дорожного покрытия обратились жители д. Одина. Они заявили о нарушении права их детей на образование.

Во время проверки прокуратура установила, что организованный подвоз детей от населённого пункта до школы в Усть-Качке не осуществляется из-за плохой дороги: ширина проезжей части не соответствует установленным параметрам, также нет остановочного пункта.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы обязать администрацию муниципального округа отремонтировать дорогу от с. Усть-Качка до д. Одина и организовать подвоз детей до школы.

По решению суда исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены.

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