Трёх пермяков привлекли к ответственности за рыбалку в запретной зоне Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми сотрудники транспортной полиции привлекли к ответственности трёх местных жителей за незаконную рыбалку в охраняемой зоне. Об этом сообщили в пресс-службе городского отделения полиции на транспорте.

Согласно информации ведомства, 18 марта в полицию поступило сообщение от сотрудника охраны о том, что на Воткинском водохранилище вблизи Камской ГЭС замечены мужчины, занимающиеся рыбной ловлей в запрещённом месте.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали троих мужчин, ранее не замеченных в правонарушениях. В момент задержания пермяки 1974, 1994 и 2001 г.р. использовали удочки для ловли рыбы.

Рыбаки были доставлены в отделение полиции и привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил рыболовства.

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