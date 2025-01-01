В Перми завершено устройство тела водопропускной трубы в створе улицы Мильчакова Работы проводятся в рамках реконструкции улицы Крисанова Поделиться Твитнуть

В створе ул. Мильчакова на ш. Космонавтов в Перми строители завершили ключевой этап работ — устройство тела водопропускной трубы.

Как отметили в краевом минтрансе, данный элемент является одним из наиболее технически сложных в дорожной конструкции и играет решающую роль в обеспечении прочности и длительного срока службы будущей трассы.

Указанные работы проводятся в рамках проекта по реконструкции ул. Крисанова, которая призвана стать новой транспортной артерией, связывающей ш. Космонавтов с ул. Пушкина. Ожидается, что это позволит снизить транспортную нагрузку на улицы Столбовая, Крисанова и Карпинского, а также улучшить выезд на Западный обход и дорогу Пермь—Усть-Качка.

На текущий момент готовность объекта превышает 60%. Окончание строительных работ запланировано на третий квартал 2025 года.

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