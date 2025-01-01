В Усолье Пермского края в мае откроется туристско-информационный центр Он разместится в здании, выполненном в традициях русского деревянного зодчества Поделиться Твитнуть

фото: министерство по туризму Пермского края

В Усолье в мае откроется новый туристско-информационный центр, который станет 15-м в объединённой сети. По информации Министерства туризма Пермского края, ТИЦ разместится в здании, выполненном в традициях русского деревянного зодчества на территории Усольского историко-краеведческого музея. Рядом с центром заработает тёплый остановочный павильон с кофейней.

Цель ТИЦ — предоставление информации о мероприятиях и достопримечательностях округа и всего Пермского края, организация экскурсий, продажа сувениров и распространение туристических материалов.

В министерстве отметили, что музейный комплекс в Усолье ежегодно посещают более 85 тыс. туристов, а после реконструкции турпоток увеличился более чем на 30 тыс. человек. Кроме музеев, привлекают события, которых в 2025 году запланировано более 16. Уже 26 апреля состоится историко-гастрономический фестиваль «Усольский пряник» (0+), посвящённый истории семьи Перемотиных и их пряничному производству. Летом пройдут фестивали «Камская братина» (0+), «Сады Усолья» (0+) и др.

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