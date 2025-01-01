На центральные улицы Перми вышли дорожные пылесосы Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В центре Перми приступили к уборке улиц с использованием дорожных пылесосов ДЭС, сообщает ВЕТТА со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края.

Дорожный пылесос — это специализированная техника, предназначенная для всасывания загрязнений в особый контейнер. Этот тип машин создан для удаления пыли, песка, опавших листьев и прочего мусора с дорожных покрытий.

В ведомстве уточнили, что дорожные пылесосы различаются по габаритам: существуют крупноразмерные модели для уборки широких проезжих частей и компактные варианты, отличающиеся низким уровнем шума и оптимально подходящие для тротуаров.

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