Депутаты проголосовали за присвоение имени Сергея Белова колледжу олимпийского резерва Пермского края Решение будет вынесено на рассмотрение Законодательного собрания Поделиться Твитнуть

Сергей Белов

Архив ИД «Компаньон»

На заседании комитета по социальной политике краевого парламента депутаты одобрили инициативу о присвоении колледжу олимпийского резерва Пермского края имени Сергея Белова.

Представляя данное предложение, министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова отметила, что на базе колледжа уже давно функционирует академия баскетбола имени Белова. Первый набор в команду, основанную под руководством Вячеслава Шушакова в августе 2010 года, положил начало клубу «Парма». В настоящее время в учреждении действуют мужская и женская команды «Парма-КОР», активно участвующие в студенческих лигах и первенствах Приволжского федерального округа.

Татьяна Чеснокова подчеркнула, что присвоение колледжу имени олимпийского чемпиона Сергея Белова будет способствовать дальнейшему развитию учреждения, повышению интереса к баскетболу и укреплению статуса Пермского края как баскетбольной столицы России.

Комитет по социальной политике поддержал решение. Теперь оно будет вынесено на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края.

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