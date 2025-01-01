Депутаты проголосовали за присвоение имени Сергея Белова колледжу олимпийского резерва Пермского края
Решение будет вынесено на рассмотрение Законодательного собрания
На заседании комитета по социальной политике краевого парламента депутаты одобрили инициативу о присвоении колледжу олимпийского резерва Пермского края имени Сергея Белова.
Представляя данное предложение, министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова отметила, что на базе колледжа уже давно функционирует академия баскетбола имени Белова. Первый набор в команду, основанную под руководством Вячеслава Шушакова в августе 2010 года, положил начало клубу «Парма». В настоящее время в учреждении действуют мужская и женская команды «Парма-КОР», активно участвующие в студенческих лигах и первенствах Приволжского федерального округа.
Татьяна Чеснокова подчеркнула, что присвоение колледжу имени олимпийского чемпиона Сергея Белова будет способствовать дальнейшему развитию учреждения, повышению интереса к баскетболу и укреплению статуса Пермского края как баскетбольной столицы России.
Комитет по социальной политике поддержал решение. Теперь оно будет вынесено на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края.
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