Полицейские открыли огонь по нетрезвому водителю в Прикамье Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю рассказали об инциденте с погоней и применением оружия, произошедшем 16 марта.

Ночью в городе Гремячинске Пермского края патрульный экипаж ДПС МО МВД России «Губахинский», дежуривший на ул. Ленина, попытался остановить автомобиль Chevrolet Niva для стандартной проверки. Однако водитель, управлявший внедорожником, не подчинился требованиям инспекторов и прибавил газу.

Сотрудники ДПС, включив проблесковые маячки и сирену, начали преследование. Нарушитель, пытаясь скрыться, совершал опасные манёвры и выехал на трассу Кунгур—Соликамск. К погоне присоединился второй экипаж ДПС.

Поскольку водитель игнорировал требования, один из полицейских, сделав предупредительный выстрел вверх из табельного пистолета, открыл огонь по шинам «Нивы». В итоге на 160-м километре указанной трассы автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Им оказался житель Гремячинска 1986 г.р.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отстранили его от управления автомобилем и оформили несколько административных протоколов. Автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.

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