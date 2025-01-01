Уральские регионы будут вместе развивать промышленный туризм

Уральские регионы, включая Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, объединяют усилия для развития индустриального туризма. Договор о взаимодействии заключён сторонами на международной выставке «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде.

Данное соглашение позволит регионам делиться опытом, создавать общие туристические маршруты и популяризировать промышленные объекты как интересные места для посещения туристами. Будет разработан общий список предприятий, предлагающих экскурсионные программы, а в программу квалификационных экзаменов для экскурсоводов будет добавлен раздел «Промышленный туризм».





В планах также разработка совместных межрегиональных промышленных туристических маршрутов для самостоятельных путешествий, таких как патриотический маршрут «Уральский добровольческий танковый корпус», исторический маршрут «Горнозаводская цивилизация», посвящённый индустриальному наследию, а также маршрут, посвящённый работникам уральских заводов к 80-летию Победы.





По данным Министерства туризма Пермского края, в регионе работает около 6 тыс. предприятий, более 65 из которых доступны для посещения, и их число растёт. Наиболее популярные — Пермская кондитерская фабрика, производство роботов «Промобот», Пермская печатная фабрика «Гознак» и Краснокамская фабрика деревянных игрушек.