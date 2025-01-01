Названы редкие имена, ставшие популярными у жителей Прикамья в 2024 году Лидируют Мирон и Мия Поделиться Твитнуть

В органах ЗАГС Пермского края сообщили о редких именах, которыми нарекали новорождённых жители Прикамья в 2024 году.

Среди мужских имён, привлекающих всё больше внимания, выделяются: Мирон (свыше 300 малышей получили это имя), Демид и Захар (около сотни младенцев), Платон (выбор 50 родителей). Кроме того, набирают популярность имена Ян, Демьян и Назар (порядка 30 новорождённых).

Среди женских имён, завоёвывающих популярность благодаря своей оригинальности, отмечены: Мия (152), Аделина (130), Агата (90), Мира (50), Ариана и Адель (по 30 случаев).

Самыми эксклюзивными именами, которыми родители наградили своих сыновей в 2024 году, стали Альтаир, Аристарх, Афанасий, Виссарион, Еремей, Ерофей, Парфён, Радислав, Феликс, Юлий и Яромир; для дочерей — Агафья, Аврора, Агния, Веста, Ясна и Федора.

Как отметили в ЗАГС, наблюдения последних лет демонстрируют, что родители всё чаще выбирают не распространенные варианты, а редкие и уникальные имена, акцентируя внимание на индивидуальности своего ребёнка.

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