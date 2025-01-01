В Прикамье назначенным федеральным судьям вручили удостоверения

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Судьи

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, 19 марта вновь назначенным федеральным судьям региона вручили удостоверения. Ранее, 21 февраля, президент Путин подписал указ о назначении восьми новых судей.

Удостоверения вручили:

— судье Индустриального районного суда Перми Софье Борисовой;
— судье Кировского районного суда Перми Алисе Высоковой;
— судье Ленинского районного суда Перми Юрию Битюцкому;
— судье Свердловского районного суда Перми Эвелине Орловой;
— судье Большесосновского районного суда Пермского края Ольге Колобовой;
— судье Октябрьского районного суда Пермского края Елене Трушниковой;
— судье Пермского районного суда Пермского края Римме Мусихиной;
— судье Краснокамского городского суда Пермского края Артёму Нечаеву.

Во время вручения удостоверений главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и председатель краевого суда Александр Суханкин поздравили судей с назначением, пожелав им здоровья и профессиональных успехов.

Помимо этого, собравшиеся поздравили судью краевого суда Константина Малыгина. Как ранее писал «Новый компаньон», он занял должность заместителя председателя Пермского краевого суда в соответствии с Указом президента РФ от 18 марта 2025 года.

Константин Малыгин родился в 1982 году. Окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России по специальности «юриспруденция». В юридической сфере работает уже 20 лет, а в должности судьи — 14 лет. Кандидат юридических наук.

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