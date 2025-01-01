В Прикамье назначенным федеральным судьям вручили удостоверения
Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, 19 марта вновь назначенным федеральным судьям региона вручили удостоверения. Ранее, 21 февраля, президент Путин подписал указ о назначении восьми новых судей.
Удостоверения вручили:
Во время вручения удостоверений главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и председатель краевого суда Александр Суханкин поздравили судей с назначением, пожелав им здоровья и профессиональных успехов.
Помимо этого, собравшиеся поздравили судью краевого суда Константина Малыгина. Как ранее писал «Новый компаньон», он занял должность заместителя председателя Пермского краевого суда в соответствии с Указом президента РФ от 18 марта 2025 года.
Константин Малыгин родился в 1982 году. Окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России по специальности «юриспруденция». В юридической сфере работает уже 20 лет, а в должности судьи — 14 лет. Кандидат юридических наук.
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