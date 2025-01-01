Пермские врачи спасли жизнь перенёсшей инсульт матери пятерых детей Поделиться Твитнуть

Врачи-ангиохирурги из ГКБ №4 смогли спасти жизнь многодетной матери, у которой случилось кровоизлияние в мозг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В середине февраля 40-летняя жительница Перми обратилась в неврологическое отделение Городской клинической больницы им. М.А. Тверье с жалобами на сильную головную боль, головокружение, проблемы со слухом и ощущение инородного тела в глазах. После комплексного обследования в первичном сосудистом отделении её перевели в Региональный сосудистый центр ГКБ №4 для оказания специализированной помощи.

Томографическое исследование выявило разрыв аневризмы позвоночной артерии, что привело к субарахноидальному кровоизлиянию — одной из наиболее опасных форм острого нарушения мозгового кровообращения. Без срочной операции прогноз был бы крайне неблагоприятным.

Врачи приняли решение использовать стент-графт, обычно применяемый в кардиохирургии для коронарных артерий, вместо стандартного стента. Этот стент-графт содержит сосудистый протез, который ангиохирург прижимает к стенкам артерии, перекрывая аневризму и восстанавливая нормальный кровоток. Операция была проведена успешно через небольшой прокол в бедренной артерии.

По словам Олега Каракулова, заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской клинической больницы №4, знание обстоятельств жизни пациентов обычно помогает в лечении, но в данном случае информация о пятерых детях пациентки, младшему из которых ещё не исполнилось и полгода, скорее, давила. Ответственность за здоровье пациентов велика всегда, но в данном случае на кону стояло будущее пятерых детей.

В понедельник пациентка была выписана из больницы и вернулась домой к своим детям.

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