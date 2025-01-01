Пермячка почти два года получала пенсию умершей сестры Её осудили за хищение Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В течение почти двух лет жительница Перми незаконно получала пенсионные выплаты, предназначавшиеся её покойной сестре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

После смерти сестры в октябре 2021 года, обнаружив банковскую карту в её квартире, она решила воспользоваться ею из-за финансовых трудностей, связанных с организацией похорон. Она регулярно проверяла баланс, всегда обнаруживая на карте около 20 тыс. руб. В общей сложности, за время использования карты, она потратила 475 760 руб. пенсионных средств сестры.

В 2023 году при попытке снятия денег банкомат изъял карту, предложив обратиться в отделение банка. Женщина не обратилась, полагая, что на карте больше нет средств.

Дзержинский районный суд Перми признал её виновной в краже, а именно в тайном хищении денежных средств с банковского счёта в значительном размере (пп. «в» и «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). В суде она признала свою вину и раскаялась.

Учитывая личность подсудимой и смягчающие обстоятельства, суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор ещё не вступил в силу.





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