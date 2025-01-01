В Перми и Чусовом закрыли ещё три опасные для здоровья точки общепита В них обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Исполняя решения судов, сотрудники службы судебных приставов в Прикамье временно прекратили работу ещё трёх заведений общественного питания в Перми и Чусовом, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В Перми временно закрыты два кафе: «Узбечка» (ш. Космонавтов, 6б) и «Лаваш Центр» (пер. Баковый, 5б).

В ходе проверок там были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм, включая неправильную организацию технологических процессов, пересечение потоков сырья и готовой продукции, отсутствие необходимых технологических документов и пр. Суд признал индивидуального предпринимателя, ответственного за работу обоих заведений, виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток. Оба кафе опечатаны.

Ранее торговый павильон «Обжорка» в Чусовом также не прошёл проверку на соответствие требованиям СанПиН. Судебные приставы опечатали данную точку общепита на 25 суток.

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