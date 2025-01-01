В Пермском крае работодателя привлекли к ответственности за выплату маленьких зарплат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Кунгура (Пермский край) в рамках надзора за соблюдением трудовых прав в местной агропромышленной компании зафиксировала случаи выплаты заработной платы сотруднику ниже минимального размера (МРОТ), установленного законом.

По итогам проверки руководству компании было направлено предписание об устранении нарушений. На основании постановления прокурора ответственное лицо было привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (несоблюдение трудового законодательства) и оштрафовано на 20 тыс. руб.

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о взыскании накопившейся задолженности по заработной плате, компенсации за несвоевременную выплату и о возмещении морального ущерба. Суд удовлетворил требования прокуратуры, взыскав в пользу работника более 60 тыс. руб., сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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