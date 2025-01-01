В Перми под приоритетные инвестпроекты передано 78 участков на 100 га
На территории региона реализуется 110 проектов со статусом ПИП
Под реализацию проектов, признанных приоритетными инвестиционными (ПИП), в Перми было передано 78 земельных участков общей площадью более 100 га. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
На территории Прикамья на данный момент реализуется 110 ПИП, общая сумма инвестиций которых составляет почти 690 млрд руб. Инвесторы получают участки в аренду в размере 1 руб. за 1 га на три года, а также налоговые льготы и административную поддержку. Отмечается, что благодаря этому в регионе строятся предприятия, туристические объекты, объекты придорожной инфраструктуры и логистики.
Ранее «Новый компаньон» писал, что проект строительства административного комплекса на набережной в Перми получил статус «приоритетного инвестиционного». Инвестор ООО «Теплоход «Владимир Маяковский» планирует в 2025 году построить недалеко от Речного вокзала административный комплекс с офисами, рестораном и автомобильной парковкой на 90 мест. Инвестиции оцениваются в 185 млн руб. В феврале краевое минимущества опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории площадью 1,07 га на ул. Монастырской под размещение объекта.
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