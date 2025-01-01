В Перми под приоритетные инвестпроекты передано 78 участков на 100 га На территории региона реализуется 110 проектов со статусом ПИП Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Под реализацию проектов, признанных приоритетными инвестиционными (ПИП), в Перми было передано 78 земельных участков общей площадью более 100 га. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На территории Прикамья на данный момент реализуется 110 ПИП, общая сумма инвестиций которых составляет почти 690 млрд руб. Инвесторы получают участки в аренду в размере 1 руб. за 1 га на три года, а также налоговые льготы и административную поддержку. Отмечается, что благодаря этому в регионе строятся предприятия, туристические объекты, объекты придорожной инфраструктуры и логистики.

Ранее «Новый компаньон» писал, что проект строительства административного комплекса на набережной в Перми получил статус «приоритетного инвестиционного». Инвестор ООО «Теплоход «Владимир Маяковский» планирует в 2025 году построить недалеко от Речного вокзала административный комплекс с офисами, рестораном и автомобильной парковкой на 90 мест. Инвестиции оцениваются в 185 млн руб. В феврале краевое минимущества опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории площадью 1,07 га на ул. Монастырской под размещение объекта.

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