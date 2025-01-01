Алёна Бронникова Инвестор офисного центра на набережной Перми подготовит проект планировки территории Срок реализации проекта – 2025 год Поделиться Твитнуть

Фото: приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Инвестор строительства административного комплекса на набережной в Перми ООО «Теплоход «Владимир Маяковский» подготовит проекты планировки и межевания территории на ул. Монастырской в Ленинском районе. Соответствующий приказ был подписан замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Викторией Бабушкиной 10 февраля.

Согласно документу, проекты будут подготовлены компанией за свой счёт в течение двух лет. В границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации, входят четыре участка общей площадью 1,07 га.

Проекты необходимо подготовить для строительства объекта по ул. Монастырской, 2а. Площадь застройки объекта составит 2,5 тыс. кв. м, площадь здания — 1,3 тыс. кв. м, площадь парковки — 3,5 тыс. кв. м.

Напомним, проект получил статус приоритетного инвестиционного в конце 2024 года. ООО планирует построить недалеко от Речного вокзала административный комплекс с офисами, рестораном и автомобильной парковкой на 90 мест. Осуществление проекта позволит создать 18 новых рабочих мест. Инвестиции оцениваются в 185 млн руб. Срок реализации — 2024-2025 годы.

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