В Пермском крае простятся с погибшим на СВО гранатомётчиком Иваном Седининым Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского округа

В ходе специальной военной операции погиб гвардии рядовой Иван Сединин. Информация об этом появилась на официальной странице Нытвенского муниципального округа в соцсетях.

Военнослужащий участвовал в СВО в качестве разведчика-гранатомётчика в разведывательном подразделении, а 5 марта этого года погиб при выполнении боевой задачи.

С солдатом простятся 19 марта в д. Груни. Церемония прощания начнётся в 10:00 в Доме досуга (ул. Заречье, 5), а гражданская панихида — в 11:00.

Местные власти принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в этот же день, 19 марта, в Верещагино простятся с ветераном первой Чеченской войны, старшим сержантом Михаилом Васильевым, который погиб на СВО. Он был водителем автомобильного взвода и скончался от полученных ранений 10 марта этого года.

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