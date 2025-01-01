На СВО погиб ветеран Чеченской войны из Прикамья Михаила Васильева похоронят в Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В зоне боевых действий СВО на территории Украины погиб старший сержант Михаил Васильев из Верещагино. Об этом говорится на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Михаил родился 20 ноября 1975 года в Верещагино. После окончания школы № 1 получил профессию в Верещагинском ДОСААФ. С 1993 по 1995 год отслужил в армии и принимал участие в первой Чеченской войне. Работал водителем в производственно-монтажной компании и центральной районной больнице.

На СВО Михаил был водителем автомобильного взвода. Скончался от полученных ранений 10 марта этого года.

Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования его жене, двум дочерям, матери, сестре и всем родным и близким.

С военнослужащим простятся 19 марта в 11.00 в Доме культуры в д. Бородули (ул. Мира, 5). Отпевание состоится в 12.00 в Храме Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино.

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