Пермский край вошёл в десятку регионов с самыми высокими зарплатами вахтовиков За год предложение выросло на 32% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял девятую строчку в рейтинге регионов с самыми высокими предложениями по зарплатам для вахтовиков. Такие данные приводит сервис «Авито Работа» по итогам зимы-2024/25.

Сотрудникам, готовым работать вахтовым методом в Прикамье, в среднем предлагали 163 146 руб. в месяц. За год показатель вырос на 32%.

Самые высокооплачиваемые предложения для вахтовиков оказались в Чукотском АО —170 098 руб. в месяц (+10% за год). Второе место заняла Калининградская область — 168 755 руб. в месяц (+26%). В тройку также вошёл ХМАО — 168 164 руб. в месяц (+16%).

Для анализа рассчитывались средние значения предлагаемых зарплат, при этом эксперты обращают внимание, что важно учитывать различие фактического дохода в зависимости от продолжительности вахты. Медианная зарплата в вакансиях с вахтовым графиком по России, размещённых на платформе, увеличилась на 23% по сравнению с прошлым годом и составила 150 687 руб. в месяц.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в общероссийском рейтинге отраслевых зарплат Прикамье опустилось на две строчки и заняло 42 место. Самые высокие зарплаты в регионе получают сотрудники химической промышленности — в среднем 95 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.