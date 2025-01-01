Подъезды к Чусовскому мосту в Перми построит пермский «Асфальтобетонный завод №1» Цена договора — 1,92 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Специализированный застройщик «Дом.59», являясь генподрядчиком строительства нового моста через Чусовую и дочерней структурой АО «Корпорация развития Пермского края», выбрало субподрядчика для строительства и реконструкции подходов к старому Чусовскому мосту.

«Работы выполнит ООО «АБЗ № 1», цена договора 1 млрд 920 млн руб. Договор с компанией заключён 17 марта 2025 года, общий срок выполнения работ — 27 календарных месяцев, следующих за датой передачи подрядчиком субподрядчику строительной площадки/фронта работ», — сообщили в КРПК.

Пермская компания «Асфальтобетонный завод №1» выполняет полный комплекс работ в сфере дорожного строительства, включая возведение, обновление и ремонт автодорог в Пермском крае. Предприятие выступает в качестве генерального подрядчика при создании объектов транспортной инфраструктуры. «АБЗ №1» известен как производитель асфальтобетонных смесей высокого качества, с производственной мощностью до 5 тыс. тонн в день.

ООО «Специализированный застройщик «Дом.59» осуществляет строительную деятельность в Пермском крае с 2020 года. В сферу деятельности компании входит не только строительство, но и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, работы по благоустройству прилегающих территорий, а также создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что победителем торгов на реконструкцию старого моста через Чусовую стало АО «Уралмостострой» (его филиал в Перми — «Мостоотряд № 123»). С ним уже заключён контракт на сумму 2,5 млрд руб.

Напомним, «Мостоотряд № 123», входящий в состав АО «Уралмостострой», участвовал в строительстве первой очереди существующего моста в 90-х годах и занимался подготовкой к строительству второй очереди, прежде чем его сменил прежний генподрядчик — АО «Стройтрансгаз».

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