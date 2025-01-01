Сбербанк предъявил требования к экс-главе минкульта Прикамья на 1,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Александр Протасевич

Архив ИД «Компаньон»

Сбербанк заявил о своём желании быть включённым в список кредиторов по делу о несостоятельности экс-руководителя министерства культуры Пермского края Александра Протасевича. Сумма долга перед данной кредитной организацией оценивается в 1,1 млн руб. Об этом пишет «Рифей».

Напомним, в конце минувшего года Александр Протасевич инициировал процедуру личного банкротства, обратившись в судебные органы. Общий размер его задолженности перед тремя банковскими учреждениями достиг 2,6 млн руб. Арбитражный суд Пермского края 13 января рассмотрел заявление Протасевича и признал экс-чиновника несостоятельным.

Александр Протасевич занимал пост и.о. министра культуры Пермского края с 2011 по 2012 год, а с 2017 по 2019 год являлся заместителем главы минкульта. После этого он переехал в Москву, где трудоустроился на пост директора фонда «Культурная столица».

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