Алёна Бронникова Суд признал экс-министра культуры Пермского края Александра Протасевича банкротом Сумма исковых требований составила 1,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Александр Протасевич, экс-министр культуры Пермского края

Администратор

newsko.ru

Арбитражный суд Пермского края 13 января рассмотрел заявление бывшего министра культуры Прикамья Александра Протасевича о признании несостоятельным. В картотеке суда опубликовано определение, согласно которому суд признал обоснованным заявление о банкротстве и введении реструктуризации долгов.

Как писал в ноябре «Новый компаньон», заявление о банкротстве в суд направил сам Александр Протасевич. На момент подачи обращения в октябре 2024 года сумма исковых требований к нему составляла 1,7 млн руб.

Ранее он долгое время занимал ключевые позиции в культурном проекте экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2011-2012 годах возглавлял краевое министерство культуры, а с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя ведомства. После этого переехал в Москву. На данный момент является директором фонда «Культурная столица» в Москве.

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