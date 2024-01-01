Банкротство экс-министра культуры Прикамья рассмотрят в январе 2025 года Поделиться Твитнуть

Александр Протасевич

Архив ИД «Компаньон»

В Арбитражном суде Пермского края приняли к рассмотрению заявления о банкротстве экс-министра культуры Прикамья Александра Протасевича. Согласно информации из картотеки, обоснованность заявления суд начнёт определять 13 января 2025 года.

На момент подачи обращения 24 октября 2024 года, сумма требований к Протасевичу составила 1,707 млн руб., пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на судебное определение.

Заявление о банкротстве подал сам Александр Протасевич. Ранее он долгое время занимал ключевые позиции в культурном проекте экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2011-2012 годах он возглавлял краевое министерство культуры, а с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя министра, после чего переехал в Москву. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Александр Протасевич является директором фонда «Культурная столица» в Москве.

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