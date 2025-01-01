Более 13% ВИЧ-инфицированных жителей Прикамья не принимают антиретровирусную терапию Чаще всего это пациенты, ведущие асоциальный образ жизни Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

По данным краевого Минздрава, в 2024 году в Пермском крае зафиксировано снижение новых случаев ВИЧ-инфекции на 2,7% по сравнению с 2023 годом. Большая часть новых случаев выявляется в небольших городах и сельской местности. Об этом пишет газета «Пятница».

На сегодняшний день антиретровирусную терапию получают 86,6% ВИЧ-инфицированных жителей края, состоящих на диспансерном учёте. В ведомстве отмечают, что это происходит несмотря на достаточное количество препаратов. Просто часть пациентов, в основном ведущих асоциальный образ жизни, от лечения отказываются.

В регионе продолжается реализация профилактических мер. В частности, обучено 345 студентов для работы по профилактике ВИЧ/СПИДа среди молодёжи, проведено 696 консультаций для ВИЧ-инфицированных и 1523 консультации по телефону доверия.

Кроме того, распространено более 140 тыс. информационных материалов, профилактическими мероприятиями охвачены более тысячи представителей уязвимых групп и в общей сложности 244 тыс. жителей края. В результате уровень информированности населения о ВИЧ-инфекции достиг 95,5%.

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