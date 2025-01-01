В Перми подростки напали на хоббихорсера Ведётся проверка Поделиться Твитнуть

В Перми трое подростков напали на девочку, занимающуюся хоббихорсингом. Так называется вид спорта, в котором участники имитируют верховую езду на палке с лошадиной головой. В результате инцидента школьница получила ссадины на лице и шее. Подростки забросали её кусками льда во время тренировки.

Представители Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю заявили, что у них нет официальной информации о данном случае. В то же время в Главном управлении МВД по Пермскому краю подтвердили проведение проверки инцидента.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермский предприниматель Роман Михайлов, который основал бренд Snatch, заявил о начале продаж одежды для квадроберов (людей, подражающих способу передвижения, внешности и повадкам животных) и хоббихорсеров. В частности, речь идёт о футболках с различными тематическими надписями.

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