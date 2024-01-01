В Перми начали продавать футболки для квадроберов и хоббихорсеров Какой будет на них спрос, предприниматели не знают Поделиться Твитнуть

Фото: Роман Михайлов

Пермский предприниматель Роман Михайлов, который основал бренд Snatch, заявил о начале продаж одежды для квадроберов (людей, подражающих способу передвижения, внешности и повадкам животных) и хоббихорсеров (людей, увлекающихся игрушечными конями). В частности, речь идёт о футболках с различными тематическими надписями.

Как рассказал Михайлов порталу «В курсе.ру», уровень спроса на такую продукцию пока не ясен: эти футболки были отшиты лишь недавно и ещё нигде публично не выкладывались.

«Среди моих друзей нет людей с такими увлечениями. Поэтому пока непонятно, какой будет спрос, посмотрим», — заявил бизнесмен.

Судя по фотографиям, на футболках нет никаких рисунков, только различные тематические надписи, а на этикетках одежды указано, что в подарок покупатель получит хвост (для квадроберов) или палку с игрушечной головой лошади (для хоббихорсеров). Цена на такую футболку — 2500 руб., то есть почти в пять раз дороже обычной.

Михайлов пояснил, что эти подарки уже лежат готовыми, но это «больше маркетинговый ход».

«Мы вообще эти футболки сделали по приколу, поймать волну. Но опять же, мне в целом непонятно, почему такое внимание сейчас к безобидному детскому увлечению. Мне кажется, лучше переодеваться в зверушек, чем, к примеру, брить голову, надевать берцы и идти бить людей с ирокезами», — отметил бизнесмен.

Напомним, квадробинг (квадробика) — неофициальный вид спорта, суть которого заключается в беге и прыжках на четырёх конечностях. Часто при этом изображаются различные животные. Квадроберы — это те, кто занимается квадробикой, к ним относятся преимущественно дети и подростки 7-14 лет, отождествляющие себя с животными и копирующие их повадки.

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