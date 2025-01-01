Телефонные мошенники начали выдавать себя за техподдержку сотовых операторов Поделиться Твитнуть

В Министерстве внутренних дел России предупредили о новой мошеннической схеме, позволяющей злоумышленникам завладеть SIM-картами и банковскими счетами граждан.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников технической поддержки сотовых операторов, звонят пользователям и просят набрать определённые комбинации цифр якобы для «тестирования линии».

В МВД подчёркивают, что ввод подобных комбинаций, например, начинающихся с #90 или #09, даёт аферистам контроль над SIM-картой жертвы. Это позволяет им совершать звонки за счёт абонента и получать доступ к его банковским приложениям.

В случае поступления подобного звонка рекомендуется немедленно прервать разговор и заблокировать номер звонившего. Необходимо помнить о недопустимости передачи личных данных и кодов из SMS-сообщений третьим лицам.

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