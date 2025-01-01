Бывший владелец пермского судозавода объявил о ликвидации Кредиторы ВСК могут предъявить свои требования в течение двух месяцев Поделиться Твитнуть

фото: ООО "Пермская судоверфь"

ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс» (ВСК), ранее владевшее активами пермского судозавода, объявило о начале ликвидации. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Основанием для ликвидации стало решение единственного владельца ВСК, ООО «Минерал групп», принятое 13 марта 2025 года. Гендиректор компании Сергей Еговцев назначен ликвидатором. Кредиторы ВСК могут предъявить свои требования в течение двух месяцев.

Компания «ВСК» была основана в 2006 году бывшими акционерами «Сильвинита», которые приобрели активы судозавода «Кама». Как напоминнает «Коммерсантъ-Прикамье», «Сильвинит» планировал наладить выпуск сухогрузов для транспортировки калия. После поглощения «Сильвинита» в 2011 году, ВСК перешел к «Минерал групп», а проект строительства судов был приостановлен.

В 2023 году имущественный комплекс ВСК был выкуплен за более чем 300 миллионов рублей АО «Корпорация развития Пермского края» (полностью принадлежащей Пермскому краю) и передан в управление ООО «Пермская судоверфь», которое в настоящее время и использует эти активы.

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