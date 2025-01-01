Жителям Пермского края доставят почтой около 1,6 тысячи средств реабилитации В прошлом году их получили 6 тысяч инвалидов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае продолжают доставлять технические средства реабилитации для маломобильных граждан с помощью Почты России. В прошлом году ТСР получили более 6 тыс. жителей. Сейчас сотрудники компании запускают очередную доставку ТСР жителям региона с паллиативными заболеваниями.

Всего сотрудники Почты доставят 1595 средств реабилитации по всем территориям Пермского края. Получить заказанные ТСР можно будет как дома (курьеры Почты привезут их клиенту в удобное время), так и в отделениях.

Как рассказала директор регуправления Почты России Наталья Доронина, средства реабилитации доставляются в Прикамье с января прошлого года. Это совместный проект с Минтруда РФ, Социального фонда и Почты России. Проект реализуется в несколько этапов. В 2024 году средства реабилитации почтой получили 6073 человека. Это самые разные жизненно необходимые предметы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Первые 60 штук прибудут в Пермский край уже на этой неделе. Дальнейшие поставки других средств зависят от Соцфонда», — пояснили «Новому компаньону» в региональном управлении почтовой связи.

Кроме того, отправления от благотворительных фондов и организаций доставляются почтой в самые отдалённые уголки страны. В частности, за год Почта России доставила более 9 тонн социальных и благотворительных грузов по всей стране.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе регионального управления Почты России, в прошлом году, с января по август, в различные российские регионы были доставлены технические средства реабилитации для почти 170 тыс. маломобильных жителей РФ.

Компания обеспечивает ТСР все регионы страны в рамках реализуемых Минтрудом и Социальным фондом госгарантий для людей с инвалидностью.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что пермский благотворительный фонд помощи сиротам и тяжелобольным детям «Дедморозим» получил президентский грант на 10 млн руб. За счёт этих средств в регионе была создана новая Служба функциональной реабилитации на дому, чтобы улучшить жизнь детей с тяжёлыми двигательными нарушениями. В рамках работы новой службы в Пермском крае откроется парк временного проката технических средств реабилитации, которыми могут воспользоваться семьи с тяжелобольными детьми на бесплатной основе.

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