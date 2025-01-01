Фонд «Дедморозим» выиграл президентский грант на 10 млн рублей На эти деньги создадут новую службу помощи детям с тяжёлыми двигательными нарушениями Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд помощи сиротам и тяжелобольным детям «Дедморозим» получил президентский грант. Его сумма — 10 млн руб. Это первый грант в этом году, который получила благотворительная организация.

«Теперь мы создадим в Пермском крае новую Службу функциональной реабилитации на дому, чтобы улучшить жизнь детей с тяжёлыми двигательными нарушениями», — рассказали в НКО.

Как пояснила программный директор «Дедморозим», координатор проекта «Больше жизни» Ирина Зыкина, служба будет приезжать на дом, помогать адаптировать домашнюю среду под особенности ребёнка, обучать родителей, как ежедневно поддерживать его активность в естественных жизненных ситуациях.

Речь о детях с тяжёлыми двигательными нарушениями (например, с тяжёлыми формами детского церебрального паралича), которые часто не могут сами поменять положение тела и сказать об этом. В итоге неправильные позы вызывают вторичные осложнения: сильнейшие боли и деформации. В свою очередь, это ведёт к возникновению проблем с дыханием, пищеварением и к другим патологиям.

Поэтому фонд будет развивать парк временного проката технических средств реабилитации, проводить очные и дистанционные консультации специалистов по физической терапии и эрготерапевта. Также к работе привлекут специалиста по альтернативной коммуникации, который будет подбирать удобные и эффективные методы общения для тех, кто не может говорить.

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