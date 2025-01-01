В Перми растёт объём предложения на первичном и вторичном рынке жилья Заметнее всего рост в сегменте студий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги февраля на рынке недвижимости в Перми. Согласно представленным данным, выбор квартир в новостройках увеличился на 60% год к году, а «вторичек» — на 10% по сравнению с январём.

Заметнее всего выбор квартир в новостройках Перми вырос в сегменте студий (в 1,9 раза), количество двухкомнатных и трёхкомнатных квартир, представленных на платформе, выросло в 1,6 раза, однокомнатных — на 36%. Средняя стоимость квартиры составила 7,5 млн руб., стоимость 1 кв. м — 152 тыс. руб.

В среднем по стране выбор квартир в новостройках за год вырос на 30%, объём предложения вырос в 27 из 41 города исследования. Сильнее всего — в Воронеже (в 3 раза), Астрахани (в 2,5 раза) и Ярославле (в 2,3 раза). При этом эксперты не ожидают снижения цен, поскольку наряду с предложением растёт и интерес, кроме того, застройщики ограничены в манёврах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств.

Динамика предложения готовых квартир в Перми за месяц также показала рост на 10%. Сильнее всего выросло количество представленных на платформе квартир-студий (+17%), однокомнатных квартир стало на 12% больше, двухкомнатных — на 7%, трёхкомнатных — на 10%. При этом спрос вырос на трёхкомнатные квартиры (+7%), однокомнатные (+5%) и двухкомнатные (+2%). Средняя стоимость 1 кв. м составила 106 тыс. руб.

В целом по России показатель вырос на 7%. Самый заметный прирост отмечен во Владимире (+22%), Саратове, Волгограде и Туле (+12% в каждом). Эксперты отмечают небольшое замедление активности на вторичном рынке жилья, ожидается, что тенденция продолжится и текущей весной до изменения рыночных ставок по ипотеке.

В феврале также вырос объём предложения на рынке долгосрочной аренды квартир в Перми. Прирост за год составил 41%. При этом спрос увеличился всего на 9%.

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