За год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Перми выросло на 41% Заметнее всего вырос объём предложения «однушек» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём предложения на рынке долгосрочной аренды квартир в Перми за год вырос на 41%. Такие данные по итогам февраля 2025 года приводят аналитики «Авито Недвижимости». При этом спрос за год показал рост всего на 9%.

Наиболее заметная динамика была зафиксирована в сегменте однокомнатных квартир — рост составил 51% год к году. Выбор двухкомнатных квартир на платформе вырос на 47%, трёхкомнатных — на 41%, студий — на 40%. Большим спросом стали пользоваться «двушки» (на 19%) и «трёшки» (на 17%), спрос на «однушки» вырос на 11%.

По сравнению с февралём 2024 года в среднем по стране объём предложения увеличился на треть (+33%). Заметнее всего в сегменте студий (+45%), на однокомнатные и трёхкомнатные квартиры — по 36%, двухкомнатные — на 35%. Наибольшая динамика среди 44 исследованных городов отмечается во Владивостоке — в 2,1 раза, Улан-Удэ — на 89% и Томске — на 85%.

Спрос в среднем по России вырос на 5%. Общая тенденция по сегментам отличается от пермской. Так, к трёхкомнатным квартирам интерес вырос на 11%, к студиям — на 7%, двухкомнатным — на 5%, однокомнатным — на 4%. Сильнее всего — во Владивостоке (на 35%), Барнауле (на 34%), в Ижевске и Улан-Удэ (по 19%).

По стоимости за три месяца — к ноябрю 2024 года — аренда показала отрицательную динамику, цены снизились в среднем на 9%. Самое заметное снижение — в Москве (-13%), Челябинске (-11%), Казани и Краснодаре (-10% в каждом). В Перми стоимость долгосрочной аренды квартир в среднем снизилась на 7%, до 28 тыс. руб. в месяц.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в отсутствие длинных весенних выходных спрос на посуточную аренду жилья в России упал на 10%, но в Перми он вырос на 25%. В среднем снять квартиру на сутки в краевом центре обойдётся в 2,9 тыс. руб.

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