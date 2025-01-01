В Перми спрос на посуточную аренду жилья вырос на 25% Однако в целом по России фиксируется падение спроса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Без длинных весенних выходных спрос на посуточную аренду жилья в России упал на 10%. Однако в Перми он, напротив, вырос на 25%. Об этом свидетельствуют данные «Циана».

Известно, что в среднем снять квартиру на сутки в Перми обойдётся в 2,9 тыс. руб., по данным на март 2025 года. Это чуть больше, чем месяцем ранее, — в феврале стоимость составляла 2,6 тыс. руб., говорят аналитики. По их данным, наценка на такое жильё в период весенних праздников в краевой столице составила 4%.

В целом по России заметнее всего упал спрос в Анапе, Геленджике и Сочи — на 73, 47 и 46% соответственно. Напротив, рост интереса фиксируется в Севастополе (+31%), Тюмени (+35%) и Светлогорске (+37%). Заметнее всего расценки на размещение в этом году подняли собственники в Ярославле, Туле и Нижнем Новгороде.





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