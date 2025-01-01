В Пермском крае 18 марта простятся с тремя погибшими на СВО военнослужащими Похороны пройдут в трёх муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Пермском крае 18 марта простятся с тремя погибшими в ходе спецоперации в Украине военнослужащими Андреем Гладковым, Иваном Путиловым и Владимиром Барановым. Информация об этом появилась в официальных группах в социальных сетях администраций муниципальных округов.

Как сообщает администрация Очёрского округа, 5 февраля в возрасте 59 лет погиб Андрей Гладков. Он родился в д. Лужково, после окончания школы в Очёре получил профессию водителя в Верещагинском ДОСААФ, отслужил по призыву, в 1996 году поступил в школу прапорщиков, работал на Очёрском РМЗ. Погиб при исполнении обязанностей военной службы. У него остались жена и дочь. Отпевание состоится в Храме успения пресвятой Богородицы в Очёре в 13:00, прощание — в центральном ДК в 14:00, в 14:30 начнётся гражданская панихида.

Возраст, обстоятельства жизни и гибели Ивана Путилова из Нытвенского округа и Владимира Баранова из Большесосновского округа не уточняются. Известно, что Иван погиб, проявив мужество и героизм. Церемония прощания с ним пройдёт в Доме досуга в п. Новоильинский, начало — в 10:00, гражданская панихида — в 11:00. Прощание с Владимиром Барановым состоится в 12:00 в Храме во имя святого равноапостольного князя Владимира в с. Полозово.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 18 марта в Очёрском округе похоронят погибшего в ходе СВО 5 июля 2024 года Валерия Козоногова. Прощание с ним будет организовано в д. Морозово.

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