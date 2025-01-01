В Прикамье простятся с участником СВО Валерием Козоноговым Его похоронят в Очёрском округе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины 5 июля прошлого года погиб Валерий Козоногов. Об этом сообщает администрация Очёрского округа в соцсетях.

Валерий родился 28 декабря 1976 года в с. Новый посёлок Оханского района. Там он окончил школу и работал. В браке у него родился сын Виктор.

Мужчина участвовал в составе ЧВК «Вагнер», где получил первые умения по военной службе. Там же освоил военную специальность механика-водителя. Имея боевой опыт, поступил на военную службу по контракту,

В ходе одного из боёв 5 июля 2024 года около населённого пункта Вербовое Запорожской области Валерий погиб. Местные власти принесли соболезнования его семье, друзьям, родным и близким.

Прощание с военнослужащим состоится 18 марта в д. Морозово (ул. Раздольная, 32).

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